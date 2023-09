Octavio Rivero, hoy en Racing de Montevideo, recordó lo que fue su frustrado regreso a Colo Colo en 2021, donde sufrió una enredosa situación con Blanco y Negro, por lo cual, terminó alejándose del “Cacique” y firmando en Unión La Calera.

“Yo venía hablando con ellos (Blanco y Negro) tres meses antes de que arreglara en Unión La Calera. Se habían arreglado ciertos términos y en el momento que teníamos que hacer los papeles, las cosas que habíamos hablado se cambiaron en un 50 por ciento. Entonces, no me pareció serio”, aseguró el delantero uruguayo en diálogo con AS Chile.

En la misma línea, reconoció que “me hubiese encantado volver, pero eso me dio mucha desconfianza. No me pareció justo. Y no solo para mí con Colo Colo, sino que en la vida en general, en cualquier negocio o trabajo”.

“Tenía mucha ilusión de volver”

Respecto a la fallida negociación con Blanco y Negro, el ex Unión Española mencionó que “mi representante habló con Harold Mayne-Nicholls. Yo le comenté a Aníbal (Mosa) que tenía ganas de volver y él le pasó la conversación a Harold. Quedé decepcionado, porque tenía mucha ilusión de volver. Yo considero que me había ido muy bien de Colo Colo, dejándole mucho dinero al club”.

Por último, el charrúa abordó los ataques que recibió en redes sociales en ese tiempo por parte de los hinchas albos. “Si entiendes un poco de fútbol, sabes que no te vas a ir por dinero a La Calera antes que a Colo Colo. Cada uno saca sus propias conclusiones. También es entendible que el hincha se enoje, porque tienes todo arreglado y de un momento para otro eso cae, pero quiero decir que no fue por dinero”, completó.

Octavio Rivero le dijo adiós al fútbol chileno en junio pasado, tras concretar su salida de Unión Española después de pasar todo el primer semestre sin jugar a raíz del corte en los ligamentos que sufrió a fines del 2022.