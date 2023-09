Croacia y Portugal cumplieron sus misiones en una nueva fecha de las Clasificatorias para la Euro 2024

Este viernes por la noche en Europa, continuó la acción de la quinta fecha de las Clasificatorias para la Eurocopa 2024 que se disputará el próximo año en Alemania. En ello, Croacia y Portugal sumaron importantes victorias.

En la previa, España le pasó por encima Georgia con un contundente 7-1, para luego dar paso a seis encuentros más, donde Luka Modric y Cristiano Ronaldo siguen firmes para meterse en el torneo continental de selecciones.

Croacia superó por 5-0 a Letonia con goles de Bruno Petkovic (3′ y 44′), Luka Ivanusec (13′), Andrej Kramaric (68′) y Mario Pasalic (78′) para quedar en el segundo lugar del Grupo D con 7 puntos, los mismos que tiene la sorprendente Armenia, que le robó un empate a Turquía en Eskişehir.

Otro de los duelos interesantes lo protagonizaron Portugal y Eslovaquia. El equipo de Cristiano Ronaldo se impuso por la cuenta mínima con el solitario gol de Bruno Fernandes (43′). Los ‘lusos’ son líderes del Grupo J con cómodos 15 puntos, mientras que su rival de turno quedó segundo con 10 unidades.

En otros compromisos, Luxemburgo derrotó 3-1 a Islandia, Escocia fue una ingrata visita para Chipre, a quienes los venció por 3-0, y Bosnia y Herzegovina que superó por 2-1 a Liechtenstein.

Este sábado continuará la acción de la quinta fecha, donde destaca el duelo entre Ucrania ante Inglaterra y la visita de Italia a Macedonia del Norte.

🇭🇷 Croatia are putting on a show in Rijeka 💪#EURO2024 pic.twitter.com/M2XIooaCvC

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 8, 2023