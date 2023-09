Inter Miami supera a Los Ángeles con doble asistencia de Messi y varias celebridades en el estadio

El Inter Miami de Lionel Messi volvió a los triunfos en la MLS tras superar 3-1 a Los Ángeles FC durante la noche de este domingo, en un partido que contó con numerosas celebridades en las tribunas.

Si bien el astro argentino no marcó, igual fue pieza clave en la victoria de su equipo, ya que entregó dos asistencias para los goles de Jordi Alba (51′) y Leonardo Campana (83′).

La presencia de “Leo” atrajo a varios famosos que anoche asistieron al estadio, como Selena Gomez, Leonardo Di Caprio, Tom Holland, Will Farrell y Owen Wilson del mundo del cine; LeBron James, James Harden y Magic Johnson por parte de la NBA, hasta el Príncipe Harry dijo presente.

Con este triunfo sobre Los Ángeles, Inter Miami alcanzó los 25 puntos y de momento se ubica antepenúltimo en la tabla general de la MLS, a 6 unidades del colista, Colorado Rapids, club donde juega el chileno Diego Rubio.

Leo 🤝 Leo

Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023