“Me siento orgulloso”: Gustavo Quinteros sacó pecho tras su racha invicta en clásicos

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló tras la igualdad de su escuadra 1-1 ante Universidad de Chile, en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

El estratego comenzó haciendo una gran crítica a la cancha de Unión Española, asegurando que es “imposible” practicar fútbol profesional en ese césped.

“Sinceramente, no se puede jugar en esta cancha (Santa Laura). Ni la U ni Colo Colo pueden jugar mejor de lo que hicieron hoy“, lanzó el estratego.

Tras ello, Quinteros aseguró que su equipo mereció más en el partido, sobre todo por lo que mostraron durante los primeros 45 minutos.

“Por lo que hicimos en el primer tiempo creo que perdimos dos puntos. Nos faltó un poco la elaboración que hemos tenido en otros partidos para cerrar con una victoria”, manifestó el DT.

Finalmente, el técnico del Cacique sacó pecho por su racha invicta en clásicos

“Me siento orgulloso, cuando estaba en Católica y Colo Colo no me tocó una derrota, así que espero seguir así, que nos sirvan estos puntos para llegar lo más alto posible”, cerró.