Hincha de la U se queda fuera del Santa Laura tras ser asaltado en su llegada a Santiago

En la expectativa del Superclásico en el estadio Santa Laura, una lamentable historia fue la que protagonizó Jimmy, hincha llegó desde Vicuña con la ilusión de ver en cancha a la U de Chile.

Sin embargo, la delincuencia afectó sus planes. “Viajamos toda la noche con mis primos y me asaltaron cuando llegué a Estación Central. Hice gestiones por Comisaría Virtual de que me robaron los documentos y el pasaje”, comentó en diálogo con ADN Deportes, cuestión que complicaba su acceso al recinto deportivo pese a que aún tenía el archivo digital con su entrada.

“Me acerqué a tribuna Andes, mostré mi entrada, el carnet escaneado, pero no me lo aceptan. Le pedí empatía, me mandé un viaje tremendo, el equipo está jugando mal y uno igual le pone ganas de venir. Cero empatía de Punto Ticket y Carabineros. En Azul Azul no me pueden ayudar, el funcionario de Punto Ticket no me deja entrar”, lamentó Jimmy, resignado a sólo escuchar como hincha el Superclásico, esperando a sus familiares a las afueras del Santa Laura.

“Voy a perder la plata, no puedo vender la entrada. Al final es mi responsabilidad que me hayan asaltado. No era la idea que ellos perdieran el partido, voy a tener que esperar afuera hasta que termine. Lo único que espero es que ganemos, para cerrar bien el día”, cerró Jimmy.

ADN Deportes intentó de diversas formas que pudiera entrar al recinto de Independencia, pero no fue posible. De todas formas, este fanático azul tuvo un consuelo, pues lo invitamos a nuestros estudios para que pudiera ver el Superclásico cómodamente, instancia donde compartió con nuestro equipo, incluyendo fotos con Jorge Valdivia.