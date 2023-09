Nicolás Castillo y las primeras semanas de trabajo en su regreso a la UC: “Me he sentido mejor de lo que pensábamos”

Nicolás Castillo comentó por primera vez desde su retorno a la UC los avances que ha tenido en torno al proceso de recuperación física tras la trombosis que lo tuvo al borde de la muerte, pero que le ha impedido jugar un partido oficial en más de un año y medio.

“Agradecido por toda la gestión que se pudo hacer, al club y toda la gente que hizo esto posible. Fueron sensaciones encontradas de haber llegado acá después de tanto tiempo, estoy feliz”, remarcó el delantero de 30 años en diálogo con el sitio web oficial de Cruzados.

En ese contexto, destacó los progresos que ha tenido en San Carlos de Apoquindo. “Estoy poniéndome a punto en la parte física. Me he sentido bastante bien, mejor de lo que pensábamos. En las pruebas físicas salí bastante bien. Desde esa base comenzamos a trabajar, tengo tiempo para ir preparándome. Ya estoy haciendo trabajos con balón. Es el plan y mi entrenamiento va a ser muy día a día, semana tras semana. Tengo el apoyo del cuerpo médico y técnico, todos los días me preguntan como me voy sintiendo. Me da muchas ganas de seguir”, comentó Nicolás Castillo.

Los plazos apuntan a que eventualmente pueda ser parte del plantel de la UC en 2024, aunque el dos veces campeón local con el elenco precordillerano se toma con mesura dicho período.

“Mi objetivo es ser un aporte para el club y después ver. Estoy enfocado en el presente. Trato de estar lo mejor posible, física y futbolísticamente, para volver a sentirme con las ganas que estuve acá. Lo que quería era estar acá, no quería otro lugar que no fuese mi casa y por suerte pudimos llegar a un buen acuerdo. Estoy feliz de hacer este período de adaptación en mi casa”, concluyó.