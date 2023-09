Ansu Fati se despide de Barcelona y es enviado a préstamo al Brighton de la Premier League

Brighton & Hove Albion anunció este viernes el fichaje del atacante español Ansu Fati, quien jugará a préstamo desde el Barcelona hasta el 30 de junio de 2024, según detalló el club catalán en un comunicado.

El futbolista de 20 años no fue considerado por Xavi Hernández, siendo suplente en los tres primeros partidos de la temporada de La Liga, y abandona a los “Culés” cuatro años después de su irrupción con el primer equipo.

De todas formas, el acuerdo entre Barcelona y Brighton no incluye una opción de compra una vez termine la cesión del delantero de 20 años, que ahora buscará revitalizar su carrera en la Premier League.

Ansu Fati hizo su debut con los “Blaugranas” en agosto de 2019 bajo las órdenes de Ernesto Valverde y alcanzó a disputar un total de 112 partidos, marcando 29 goles y aportando con 7 asistencias, donde incluso logró heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi.

No obstante, el joven futbolista español sufrió una lesión de rodilla en noviembre de 2020 que lo tuvo once meses de baja, a la cual le seguirían varias lesiones musculares que terminaron por interrumpir su estadía en el Camp Nou.

We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! 🤝

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2023