Superó a Messi y De Bruyne: Erling Haaland gana el premio al mejor jugador del año por la UEFA

Erling Haaland, delantero del Manchester City, recibió este jueves el premio al mejor jugador de la última temporada de la UEFA, tras su primera temporada en el conjunto inglés, en la que ganó la Premier League, FA Cup y Champions League.

El delantero noruego se impuso en la terna final a su compañero de equipo, el belga Kevin De Bruyne, y al argentino campeón del mundo, Lionel Messi, quien logró coronarse campeón con el PSG de la Ligue 1.

Haaland recibió el galardón luego de la ceremonia del sorteo de la próxima fase de grupos de la Champions League, y ahora se perfila como uno de los potenciales candidatos a ganar el Balón de Oro 2023, que será entregado el 30 de octubre.

En su primera temporada en Manchester City, el “Androide” disputó un total de 53 partidos oficiales, anotando 52 goles y aportando con 9 asistencias, número que le valieron para ser elegido el mejor jugador del año.

Por otra parte, Aitana Bonmati fue elegida la mejor jugadora de la temporada por la UEFA, Pep Guardiola recibió el premio al mejor entrenador de fútbol masculino y Sarina Wiegman la mejor estratega de balompié femenino.

🥇 The 2022/23 UEFA Men's Player of the Year is ERLING HAALAND!

Goal after goal was followed by medal after medal as the Norwegian striker and his team-mates swept all before them in his debut season in England.

Congratulations, @ErlingHaaland!#UEFAawards pic.twitter.com/8zCSDY5QAw

— UEFA (@UEFA) August 31, 2023