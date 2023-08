Carlos Palacios, volante de Colo Colo, palpitó el Superclásico que se jugará este sábado ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura y manifestó su ilusión de quedarse con los tres puntos para mantenerse en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

“Es importante jugar un Superclásico. Son semanas lindas. Semanas diferentes y especiales que se viven de otra manera. Muy contento por vivir esta experiencia y a disfrutar”, comentó el atacante en diálogo con Mega.

“La idea es siempre ganar cada partido y esta no es la excepción, menos en este tipo de partidos. También nos va a ayudar para seguir peleando el campeonato que es lo que queremos. Muy contento por vivir esto y esperamos quedarnos con el partido”, agregó.

En esa línea, lamentó la ausencia de hinchas albos en el recinto de Independencia. “Nos encanta jugar con nuestra gente porque es un jugador más para nosotros. Más cuando estamos acá y también de visita. Nos van a hacer falta. Pero siempre concentrados e intentar ganar”, explicó.

Carlos Palacios y su continuidad en Colo Colo

Por otra parte, el jugador de 23 años no ocultó su felicidad por permanecer en el Estadio Monumental, luego de que Blanco y Negro hiciera efectiva la compra del 20% de su pase a Vasco da Gama a cambio de 500 mil dólares.

“Soñaba con estar acá y quedarme más tiempo. Siempre he sido hincha de Colo Colo. Mi hermana siempre me trajo al estadio de muy chico. Me hice hincha desde pequeño”, indicó el formado en Unión Española.

“Jugar acá es diferente. Cada vez que entro a la cancha lo vivo de una manera especial, porque antes me tocaba estar en la galería y ahora me toca estar en la cancha”, sostuvo.