Tras renunciar a la banca de Italia: Roberto Mancini asume como nuevo DT de la selección de Arabia Saudita

Arabia Saudita continúa sumando a figuras de renombre mundial, pero esta vez no reforzó su liga local, sino que apuntó a su selección, contratando al italiano Roberto Mancini como nuevo entrenador.

El experimentado técnico llega al combinado árabe tras dos semanas de su renuncia en la banca de Italia, donde tuvo un ciclo de cinco años.

En su destacada carrera como DT también cuenta con pasos por Inter de Milán, Manchester City, Lazio, Fiorentina, entre otros clubes. Al mando de la selección de país se coronó campeón de la Eurocopa en 2020.

“Me complace anunciar que me uniré a la Federación de Fútbol de Arabia Saudita como entrenador en jefe de la selección nacional. Me siento encantado y honrado de haber sido seleccionado para un puesto tan prestigioso”, señaló el estratega de 58 años en sus redes sociales.

“He aceptado abrazar un nuevo proyecto tan emocionante, basado en una visión y un propósito compartidos para hacer crecer el sector del fútbol nacional, así como los jóvenes talentos y las generaciones futuras, que siempre han estado cerca de mi corazón”, agregó Roberto Mancini tras oficializar su arribo a Arabia Saudita.

I am excited to announce that I am joining the Saudi Arabia Football Federation as Head Coach of the National Team. I am delighted and honored to have been selected for such prestigious role, as a sign of appreciation and recognition for all the work done during these years. pic.twitter.com/lW2pF0rVar

— Roberto Mancini (@robymancio) August 27, 2023