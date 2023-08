Nicolás Núñez tras incidentes en el UC-Ñublense: “Dejar sin público a los equipos no es una solución, lamentablemente”

Este sábado, tras el triunfo sobre Ñublense, el entrenador de la UC, Nicolás Núñez, habló en rueda de prensa y se refirió a los incidentes que provocaron los barristas del elenco “Cruzado”, que desde una galería del Estadio Santa Laura lanzaron bengalas y bombas de estruendo, obligando a que el juego se detuviera por varios minutos.

“Es lamentable que al final del partido, donde estábamos buscando un triunfo, terminemos protagonizando este tipo de cosas. Para nosotros es una desventaja total jugar sin público”, señaló el “Nico” ante una posible sanción por el mal comportamiento que tuvo la hinchada del club.

“Lo que más impotencia me da es que al final los malos terminan incidiendo en la mayoría de la gente que viene a apoyar y que nos canta. El fútbol es una fiesta con público, después conversaremos si los castigos tienen que ser con partidos sin público, porque estamos matándonos entre nosotros”, indicó el estratega nacional.

“Quizás los castigos tendrán que ser de otra forma”

En la misma línea, comentó que “quizás los castigos tendrán que ser de otra forma, pero el hecho de dejar sin público a los equipos me parece que no es una solución, lamentablemente. Esa es la sensación de un técnico que intenta competir. Lo lamento por las familias que no tienen nada que ver, terminan pagando todos por algunos delincuentes”.

Por último, Nicolás Núñez entregó su balance por el partido que hizo la UC. “Valoro el crecimiento en nuestras conexiones, sobre todo en llevar el balón de un lado a otro y encontrar las ventajas que teníamos trabadas. El orden posicional lo vimos hoy. Crecimos en el juego colectivo, encontramos esas sociedades que en el fútbol son vitales. Fuimos superiores al rival”, concluyó.