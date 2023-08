Diego Buonanotte y la victoria ante la U: “Teníamos que ganar y lo hicimos muy bien”

Este viernes por la noche, la acción de la jornada 22 continuó en el Nicolás Chahuán Nazar, con una importante victoria de Unión La Calera sobre la Universidad de Chile, con Diego Buonanotte como gran figura del partido.

El volante de los “cementeros” conversó con ADN Deportes post partido y aseguró que “era importante ganar, se hizo ante un rival enorme como la U, a veces los momentos del fútbol son difíciles y me ha tocado estar en ese momento en Católica, pero la U tiene jugadores extraordinarios, un técnico muy bueno, pero teníamos que ganar y lo hicimos muy bien”.

Sobre su gol y el sabor especial que podría tener por su pasado en Las Condes, el trasandino aseguró que “siempre dije lo mismo, yo soy hincha de Católica, tengo los colores de Católica en mi corazón, pero respeto mucho al hincha de la U, a los jugadores y al técnico, así que no me corresponde decir si lo festejo mucho más o no, para mí el gol es importante contra la U o contra cualquier equipo”, aseguró.

Respecto al triunfo, Diego Buonanotte comentó que son “tres puntazos, pero para reafirmar esto tenemos que ganar el próximo partido y en este torneo irregular ganando dos o tres partidos seguidos nos metemos arriba y es a donde apuntamos estar por el equipo que tenemos”.

“Hicimos un primer tiempo muy bueno, se nos complicó al final por cosas del fútbol, a lo mejor no terminó siendo el partido que fue”, complementó el ex Universidad Católica.

Cerró asegurando sobre su futuro que “quiero terminar con Calera en copas internacionales, que es nuestro objetivo, y después veremos para qué estamos, hoy no puedo hablar, tengo que ser respetuoso de Calera, es un equipo que me abrió las puertas, estoy muy contento y agradecido acá”, finalizó.

