Mauricio Pellegrino, entrenador de Universidad de Chile, habló este miércoles en conferencia y defendió su periodo al mando de los azules en la previa del duelo ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional, donde buscará cortar la negativa racha de cinco partidos sin conocer de victorias.

“Trabajar en este club lo entiendo como exigencia máxima. La presión del entrenador es parte de la profesión y uno tiene que aprender a convivir con eso. Pero uno no puede controlar. Uno controla la preparación, el entrenamiento, el plan de juego que dependen de nosotros y ojalá podamos ejecutarlo de la mejor manera”, comenzó explicando.

En esa línea, el estratega dejó en claro que no tiene intención de partir. “Si estoy acá, es porque estoy motivado con mi trabajo. La U viene de muchos años muy mal, ese es el equipo heredado. La institución, jugadores, entrenador y la gente hemos sido capaces de mejorar a muchos niveles. Hemos tenido altos y bajos mentales, competitivos, rendimiento y todo eso en un paquete”, afirmó.

“Ahora, ¿El responsable es solo el entrenador? Yo creo que no. Cuando íbamos primero no era solo el entrenador. Entonces la pregunta es: ¿Si se corre Pellegrino, todos esos males se van a ir? Si yo sintiera que si yo me corro, todos esos males se irán, ya no estaría acá”, agregó.

“Estoy acá porque creo que puedo ayudar. Lo que estamos viviendo es una etapa de crecimiento total. A falta de nueve jornadas, el equipo ha logrado los mismos puntos del año pasado. Entonces se habla de un periodo de crecimiento, hay un trabajo que está ahí”, complementó.

Finalmente, Mauricio Pellegrino abordó el complejo presente de la U. “Una cosa es la racha y otra nuestro trabajo que creo hay que separarlo. No estamos contentos y se han jugado muchos aspectos. No está bien que defienda mi trabajo, pero hay que ponerlo en contexto. Me ilusiona poder volver a revertir esta situación y agradezco el esfuerzo de los jugadores. No es noticia si se queda o se va el entrenador, lo importante es la institución”, sentenció.