Alfonso Parot y la lucha por la titularidad con Eugenio Mena en la UC: “Somos los dos mejores laterales izquierdos del país, cualquiera que juegue lo hará bien”

El lateral de la UC, Alfonso Parot, comentó en conferencia de prensa el momento que viven como club, que desde el arribo de Nicolás Núñez no sabe de victorias, sumándose a ello la eliminación en Copa Chile.

“Quedamos muy dolidos, pero el fútbol es así, cuando no ganas no hay tiempo para pasar esos malos momentos porque tienes competencia ya. No hemos podido entrenar con normalidad por la lluvia, pero lo hemos hecho en cancha sintética”, remarcó el defensor, que buscó mirar con optimismo el nivel que exhibieron ante Colo Colo.

“Se cambió la cara, pudimos mostrar otra cosa respecto al partido con Palestino. No es el fútbol vistoso, sino más directo, con menos pases, es lo que tenemos que empezar a hacer porque lo otro no está resultando”, reconoció Alfonso Parot, quien no se mostró incómodo por ir alternando en la titularidad con Eugenio Mena.

“Hay que reconstruir desde las bases, salir a ganar todos los partidos y cambiar la imagen. Me siento bien, siempre estoy disponible para el equipo en donde me necesiten. La disputa con Mena es en buena leche, él saca lo mejor de mí y yo lo mejor de él, así ha sido. Somos los dos mejores laterales izquierdos del país y cualquiera de los dos que juegue lo hará bien para ayudar al equipo, que es lo más importante“, enfatizó el formado en el elenco cruzado.

Con miras al siguiente duelo en el Campeonato Nacional 2023, ante Ñublense, el “Poncho” expresó con claridad las metas que tienen para el resto del año. “Nuestro objetivo es ir sumando de a tres partido a partido, lo necesitamos para salir de la parte media de la tabla y meternos en copas internacionales. Somos de los equipos más importantes del país y tenemos que estar en copas internacionales”, concluyó en San Carlos de Apoquindo.