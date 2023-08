Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se perderá los dos próximos partidos de la Premier League luego de someterse a una “operación rutinaria” en la espalda.

Según informó el club inglés, el entrenador español sufría desde hace tiempo “de importante dolor en la espalda”, por lo que viajó a Barcelona para someterse a una operación “de emergencia” con la doctora Mireia Illueca.

“La operación fue un éxito, y Pep se recuperará y rehabilitará en Barcelona”, agregaron a través de un comunicado sobre la intervención del DT, que no estará presente en los encuentros ante el Sheffield United y el Fulham.

En su lugar, Juanma Lillo, exasistente técnico de Jorge Sampaoli en la selección chilena y actual ayudante Guardiola en Manchester City, será el encargado de asumir la banca del equipo para dirigir los próximos duelos válidos por las fechas 3 y 4 de la Premier League.

Cabe recordar que Lillo fue parte del cuerpo técnico de La Roja entre 2015 y 2016 junto a Sampaoli, a quien siguió en Sevilla hasta junio de 2017, mes donde el casildense asumió como DT de la selección argentina.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.

Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.

— Manchester City (@ManCity) August 22, 2023