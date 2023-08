Entérate dónde ver a Lionel Messi en la gran final de la US Cup

En un giro digno de las historias de Hollywood, Lionel Messi, el icónico jugador de fútbol, ha encontrado su nuevo hogar en Estados Unidos, específicamente en el equipo Inter de Miami. Zapping, junto a su señal deportiva exclusiva Zapping Sports, ha adquirido los derechos exclusivos para transmitir las semifinales y la gran final de la US Cup, en la que el Inter de Miami competirá por el título.

Este miércoles 23 de agosto, Zapping llevará a sus suscriptores una experiencia sin precedentes, ya que transmitirá exclusivamente para Chile las semifinales de la US Cup.

El Inter de Miami, ahora fortalecido por la incorporación de Messi, se enfrentará al Cincinnati en un electrizante encuentro que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. El partido se emitirá en vivo y en alta definición a partir de las 19 hrs.

La US Cup, también conocida como la US Open Cup, es una competición de fútbol de eliminación directa que enfrenta a equipos de todas las divisiones, desde aficionados hasta profesionales, incluida la Major League Soccer (MLS). La US Cup es un crisol de emociones y una oportunidad única para que los equipos de menor división muestren su talento y pasión en un escenario nacional.