“El fútbol chileno me da pena”: Luis Jiménez y su descarnada apreciación sobre el balompié nacional

El exfutbolista chileno que contó con grandes pasos por el extranjero, Luis Jiménez, tuvo una descarnada apreciación sobre cómo está el fútbol chileno en la actualidad.

En conversación con La Tercera, el otrora jugador de Palestino no se guardó nada para describir el presente del balompié nacional.

“Me da pena ver el fútbol chileno así. El problema es que a pesar del poco gasto, el nivel es tan malo, que se consiguen resultados locales. Pero es un año. Entonces, gastan poco. Al próximo no les va tan bien, pero mantienen la categoría. Entonces dicen, ah, zafé. El próximo año repito, me va a ir bien. Y con esa lógica subsisten”, comenzó diciendo.

En esa línea, fue más allá y lanzó: “Me da un poco de lata, porque siento que el fútbol chileno está agonizando, está en coma. Hay pocos clubes que tienen ganas de crecer, que tienen proyectos realmente de competir. La mayoría tienen la lógica de que menos gasto es mejor, total no tengo que ser campeón. Gasto poco y si clasifico a una copa internacional, espectacular. No tienen ninguna intención de exportar jugadores”, enfatizó.

Tras ello, el volante aseguró que no está sus planes invertir en el fútbol nacional.

“Está muy sucio. Yo veía compañeros que, con muchas condiciones, no jugaban porque no eran de tal representante o que tenían que cambiarse de club porque el agente se había comprado tal equipo. Hoy día en Chile no se juega por mérito. O son pocos los que juegan por mérito. Además, siento que ya no hay competencia. Los únicos que tienen presión por ser campeón son los tres grandes, y eso hace que se pierda el foco”, lanzó.

Además de lo anterior, el “Mago” tampoco desea trabajar en Chile en un ámbito relacionado al fútbol.

“Tendría que estar peleando todo el día, intentando hacerle entender a alguien que está cerrado en que mientras menos gasta es mejor y se me va a ir el tiempo en hacerlo entender que tiene que invertir. Saquemos a Colo Colo, Católica y la U, a los otros clubes no les interesa invertir en el fútbol joven, entregarle herramientas a los niños para que lleguen bien preparados en todo sentido, no sólo físicamente al primer equipo. Y me doy cuenta que es casi imposible“, manifestó.

Finalmente, Jiménez hizo una dura crítica sobre lo que sucede con las series menores en nuestro país.

“Hoy día no hay recambio y nadie hace nada. Y, claro, reclaman que Chile no clasifica al Mundial Sub 20, no clasifica al Sub 17, pero ¿Dónde entrenan los niños? ¿Han visto cómo compiten los niños? Obviamente no se va a clasificar a ningún lado. No hay inversión. No hay proyectos (…) Me escucho y digo, todo es negativo. Y esta realidad la comparten todos los que están en el fútbol, menos los dirigentes, que viven como en un mundo paralelo. Es horrible lo que pasa”, cerró.