Aníbal Mosa lamenta la salida de Bruno Barticciotto a Argentina: “Nunca fue prioridad para esta administración en Colo Colo y no sé por qué”

En la previa al encuentro entre Colo Colo y la UC por Copa Chile, donde hablaron los principales directivos del cuadro albo, Alfredo Stöhwing y Aníbal Mosa, respecto a diversos temas del club.

Respecto a los temas más urgentes, como las opciones de salida de algunos jugadores, el mandamás de Blanco y Negro fue tajante, sobre todo respecto a una posible partida de Esteban Pavez a Colón de Santa Fe.

“Era importante partir con él para afirmar al camarín, es un agrado que siga con nosotros. No he sabido nada concreto. Mi idea es que el plantel se mantenga hasta fin de año, pero si llega una oferta no rechazable se puede considerar”, advirtió Alfredo Stöhwing, junto con descartar que Fernando de Paul se vaya a Vélez Sarsfield.

“Ha habido interés, pero la decisión del club es que Fernando de Paul se queda. Hicimos esfuerzos por tener dos arqueros de primer nivel y la idea es quedarse con ellos por lo menos hasta el final de año (…) No radica sólo en si hay una venta, sino que fuera un monto muy extraordinario, que no es el caso“, remarcó el presidente de Blanco y Negro.

Además, Alfredo Stöhwing explicó la situación respecto a Carlos Palacios. “Estamos dentro del plazo, tenía que cumplir cierto número de partidos para la opción de comprar el 20% de su pase, lo cual esperamos ejercer en los próximos días (…) Estamos haciendo malabares y magia para cumplir todos nuestros compromisos. Estamos muy ajustados, las arcas del club vienen justas desde hace un buen tiempo. Se nos perjudicó con los partidos sin público. Están muy estrechas las arcas“, puntualizó, tema por el cual también abogó Aníbal Mosa.

“Los montos tendrán que aparecer de alguna parte. Lo que hay que ver si eso implica una ampliación de su contrato y mantenerlo en el club. Tuvo una etapa de adaptación y eso se está viendo reflejado hoy en día. Ha hecho esfuerzos en la parte física, está encontrando su mejor versión”, aseguró el directivo de Colo Colo.

Aníbal Mosa y el futuro de Colo Colo

El expresidente del club apuntó que se debería consolidar este plantel y cuerpo técnico con miras a 2024. “Esperemos que esta administración pueda mantener a este equipo y el próximo año incorpore jugadores que sí sean titulares. Tenemos que hacer un buen papel a nivel internacional (…) Quinteros y Colo Colo se deben una oportunidad para ver si podemos hacer algo en el tema internacional”, recalcó.

Además, aprovechó de refrendar lo planteado en ESPN por Marcelo Barticciotto en torno a que Blanco y Negro desestimó la opción de contratar a Bruno Barticciotto, quien tras deslumbrar en Palestino y la selección chilena terminó yéndose esta semana a Talleres de Córdoba.

“Siempre quise traer a Bruno, lo propuse y no vi muchas ganas, nunca fue prioridad para esta administración y no sé por qué. Había una cosa de historia que nos iba a aportar, lamento su salida a Talleres, pero quizá se pega una vuelta por acá, tiene muchas condiciones”, admitió Aníbal Mosa.