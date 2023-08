Reinaldo Sánchez: “He mandado tres cartas a la ANFP para que Wanderers pague el VAR”

En el marco de la ceremonia de celebración por el aniversario 131 de Santiago Wanderers este domingo, el propietario del cuadro caturro, Reinaldo Sánchez, analizó la actualidad del fútbol chileno.

De hecho, fustigó la idea de separar la ANFP de la Federación de Fútbol. “Eso no sirve para nada. Es más antiguo que el Wanderers. Siempre se ha compartido. Es como el club, Wanderers puso el campo de entrenamiento a nombre de la inmobiliaria que no ha puesto un peso y es fruto de la venta de jugadores”, remarcó, apuntando otro tema del cual habría que preocuparse más.

“Aunque tenemos un sponsor de apuestas, le tengo miedo al tema. No es que le jueguen en contra, sino que hay gente que puede aprovecharse (…) En todos casos hay cosas raras”, comentó Reinaldo Sánchez, que como ex mandamás del fútbol chileno remarcó su rechazo a que representantes de futbolistas participen en la propiedad de los clubes.

“Eso no es correcto, no debería ser. Cuando llegaron las sociedades anónimas, se hizo porque había muchos clubes en quiebra y vivían de las recaudaciones, pero con el Canal del Fútbol, por ejemplo, Colo Colo gana 800 millones al mes y eso produce una tremenda desigualdad, otros clubes no reciben eso. Santiago Wanderers hoy pierde plata con 5 mil personas en el estadio. Llegó el tiempo en que el fútbol pase a depender de los socios, pero en elecciones no de 130 personas”, aseguró el dueño del elenco de Valparaíso.

De hecho, en temas más prácticos, Reinaldo Sánchez reconoció que hay un tema más contingente del cual están pendientes en pos de lograr el regreso a la Primera División. “He mandado tres cartas a la ANFP de que Wanderers paga el VAR, recién me contestaron después de cuatro meses. El año pasado perdimos 12 puntos por el VAR. La ANFP está medio quebrada, pero nosotros lo pagamos. Te da mayor seguridad, los árbitros son humanos y se pueden equivocar. Ofrecimos pagarlo, ayuda a un arbitraje sin errores, corrige”, concluyó el directivo de 78 años.