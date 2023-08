Imparable: Lionel Messi anota por sexto duelo seguido en el Inter Miami

Lionel Messi sigue viviendo un desempeño de ensueño por el Inter Miami, donde en su primer partido compitiendo en Norteamérica ha ido dejando su huella goleadora.

En el marco de las semifinales de la Leagues Cup, en Chester, la “Pulga” fue titular en el enfrentamiento ante Philadelphia Union y volvió a convertir para el elenco cuyo dueño es el exfutbolista David Beckham.

Inter Miami ya se imponía desde el minuto 3 gracias al tanto del venezolano Josef Martínez. Sin embargo, a los 20 minutos, Lionel Messi hizo su aparición en el arco rival con un remate rasante de media distancia, no muy potente, pero lo suficientemente ajustado para batir la resistencia del jamaicano Andre Blake.

What can't he do?! 🐐

Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV

— Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023