Bombazo del mercado: Harry Kane deja la Premier League y se une a Bayern Munich por millonario monto

Este sábado se oficializó un enorme bombazo del mercado europeo. Harry Kane le puso fin a su historia con Tottenham y se convirtió en flamante refuerzo del Bayern Munich, actual campeón de la Bundesliga.

El goleador inglés tenía contrato hasta junio del 2024 con los Spurs, pero optó por desvincularse del club londinense y selló su firma con el elenco alemán hasta junio del 2027. El traspaso se concretó por 100 millones de euros, con lo cual, el delantero se transformó en uno de los fichajes más caros en la historia de los “Bávaros”.

“Estoy muy feliz de ser parte del FC Bayern ahora. Es uno de los clubes más grandes del mundo y siempre he dicho que quiero moverme y demostrar que estoy al más alto nivel en mi carrera. Este club se caracteriza por su cultura ganadora, se siente muy bien estar aquí”, señaló el artillero de 30 años tras firmar con el conjunto germano.

De esta manera, Harry Kane asume un nuevo desafío en Bayern Munich y le dice adiós al Tottenham después de 10 años en el club, donde nunca pudo ganar un título. Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City son los otros equipos que defendió el capitán de la selección de Inglaterra.

Been an incredible welcome for me and my family in Munich in the last 24 hours! Buzzing to have signed for such a massive club with an incredible history, can't wait to get started! #miasanmia pic.twitter.com/4TjgCGJ70Z

— Harry Kane (@HKane) August 12, 2023