Tras su polémica salida de Colo Colo y breve paso por el Real Oviedo de España a principios de año, Joan Cruz regresó al fútbol chileno con un saber amargo y arribó en el plantel de Everton de Viña del Mar en busca de más minutos.

En ese escenario, Luis Pavez, lateral formado en el “Cacique” que vivió una situación similar y que ahora milita en Unión Española, reveló el consejo que le dio al joven futbolista antes de que partiera de manera anticipada del Estadio Monumental.

“Siempre he dicho que salir de Colo Colo fue un grave error y se los comento a muchos jóvenes. Soy muy amigo de Joan Cruz y le dije que tratara de no salir del club“, sostuvo el jugador en diálogo con DSports.

“A veces uno sale del club donde se formó con la idea de jugar, de tener un nombre, y comete el error“, agregó Pavez, quien finiquitó seis meses antes su vínculo con los albos para partir al Cádiz de España en 2015.

“Yo también, con cierta edad, cometí el error de salir de Colo Colo. Pedí salir y finiquité seis meses antes de que acabara mi contrato, pero no me arrepiento. Gracias a eso he tenido la carrera que tengo y he jugado en grandes equipos, hasta ahora”, agregó el zaguero de los “Hispanos”.

Finalmente, Luis Pavez reveló su deseo de volver a vestir la camiseta del Cacique. “Hoy me siento preparado para estar en un equipo grande. He mejorado aspectos de mi juego y estoy capacitado para pelear un puesto en Colo Colo o en otro equipo“, cerró.