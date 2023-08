Diego Valdés se olvida de Europa y aclara su futuro en América: “Me voy a quedar a pelear por el torneo”

Diego Valdés aclaró su futuro en el América. Luego de ser sondeado por varios clubes europeos, el volante chileno descartó su eventual salida de las “Águilas” y confirmó que seguirá vistiendo la camiseta del elenco mexicano.

Luego de la eliminación de su equipo en la Leagues Cup a manos del Nashville SC, donde Valdés anotó un gol a favor de los “Cremas”, el seleccionado nacional manifestó su intención de seguir en el plantel dirigido por André Jardine.

“Estoy feliz acá, me quiero quedar acá, lo sabe mi familia. Ellos están tranquilos y si yo estoy feliz es porque el equipo, mis compañeros y la gente del club me lo hacen saber. Me voy a quedar, voy a pelear por el torneo”, afirmó tras el partido.

En esa línea, repasó su presente futbolístico y lamentó la caída en la Leagues Cup. “Llevaba dos semanas sin entrenar, pero traté de aportar en lo que más pude. Físicamente, no estoy al cien por ciento, pero los minutos que estuve dentro del campo traté de aportar al equipo, que es lo importante”, agregó.

Cabe recordar que Diego Valdés reconoció hace algunas semanas el interés de clubes europeos por su fichaje, donde CSKA Moscú asomó como una de las opciones en el horizonte del chileno. No obstante, todo parece indicar que se mantendrá en la Liga MX junto al América.