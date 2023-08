Una persona murió: UEFA suspende duelo de Champions League tras brutal pelea entre hinchas europeos

Este martes, el AEK Atenas de Grecia y el Dinamo Zagreb de Croacia debían enfrentarse por la tercera ronda de la fase preliminar de Champions League, sin embargo, el partido fue suspendido tras una brutal pelea generada por hinchas del equipo croata, la cual dejó a una persona muerta.

Durante la noche de este lunes, barristas del Dinamo Zagreb atacaron sin piedad a seguidores del AEK Atenas en las calles de la capital griega. Mediante redes sociales se viralizaron videos de los graves incidentes ocasionados, con un montón de gente escapando de los agresores.

Según informó la policía local, un aficionado del elenco griego falleció apuñalado y otras 8 personas quedaron heridas. Además, hubo 96 detenidos, de los cuales, la mayoría son hinchas croatas que participaron de la batalla campal.

“La UEFA deplora en los términos más enérgicos los terribles incidentes que tuvieron lugar en Atenas anoche y que resultaron en la pérdida de una vida. Mientras expresamos nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima, al AEK Athens FC y a sus aficionados”, señaló el ente rector del fútbol europeo este martes, mediante un comunicado oficial

“Nos gustaría reiterar que la violencia no tiene cabida en nuestro deporte y esperamos que los responsables de este terrible acto sean detenidos y entregados a la justicia en el menor retraso”, añade el escrito.

Debido a estos graves incidentes, UEFA aplazó el partido para el próximo viernes 18 de agosto. Además, determinó que la llave de ida y vuelta se jugará sin público visitante.

These are scenes from the fighting last night after a joint Zagreb-Gate 14 attack on AEK.

People sat in the cafes around the stadium were forced inside to find safety from Zagreb fans, and Original 21 can be seen being pushed back after the unprovoked attack from the Croatians. pic.twitter.com/5kXMoSv2NF

— AEK Insider (@AEKINSIDER) August 8, 2023