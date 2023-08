Gerente deportivo de la U tras goleada ante O’Higgins: Pedirle perdón a la gente por lo que pasó

En el cierre de la jornada 20, la Universidad de Chile vivió una verdadera pesadilla ante O’Higgins y sumaron su cuarta derrota consecutiva, entrando en una nueva crisis deportiva, la que fue abordada por el gerente deportivo del club.

Manuel Mayo fue uno de los que intentó explicar lo sucedido en los “celestes” en el Estadio Santa Laura: “estamos dolidos, es una durísima derrota, muy dura para nosotros, para nuestra gente”, partió asegurando.

“La frustración es grande y no queda más que empezar a trabajar el partido del lunes (ante Curicó Unido). No somos el equipo que se vio, tampoco éramos los mejores, pero no queda más que trabajar, y pedirle perdón a la gente por lo que pasó”, insistió el funcionario de Azul Azul.

Agregó que “no somos el equipo que se vio, creo que el equipo tiene las armas suficientes para sacar adelante este momento, hay que sufrir la derrota, es muy dura, pero tenemos que seguir trabajando no más”, dijo Manuel Mayo.

Cerró asegurando que “tenemos al técnico capacitado para salir del momento, y a los jugadores. Ellos tienen la convicción para sacar este momento, el DT también y lo sacaremos adelante”, finalizó el gerente deportivo de los azules.

Palabras que coincidieron con las declaraciones de Mauricio Pellegrino: “mis jugadores no son estos, ni somos los mejores cuando estábamos arriba. No nos sobra mucho, nuestras victorias han sido trabajadas y tenemos que volver a eso, tenemos que recuperarnos en lo anímico. Tengo mucha fe en que esto se puede revertir”, sostuvo.

Con la derrota, la Universidad de Chile salió de los puestos de clasificación para torneos internacionales del 2024. Es noveno con 29 puntos. En la próxima fecha, enfrentará a Curicó Unido en la comuna de Independencia.