Diputada Schneider sufre por la U: “Falta mucho por hacer y la dirigencia ha estado muy ausente”

Las cuatro derrotas consecutivas de la Universidad de Chile tiene más que preocupadas a las hinchas azules. Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social (CS), es una de ellas y comentó la situación en el CDA.

La parlamentaria, reconocida fanática del cuadro universitario, conversó con ADN Deportes y partió asegurando que “sin duda desde que llegó el nuevo cuerpo técnico, desde que se afianzaron algunos jugadores muy importantes de la cantera, algunos nuevos refuerzos, el equipo ha recuperado mucha dignidad“, dijo.

“No olvidar que los últimos años estuvimos en zona de descenso, en momentos muy angustiantes para toda la hinchada, pero creo que sin duda hay una responsabilidad de la dirigencia“, complementó la parlamentaria.

Emilia Schneider sostuvo además que “se insistió en que no se necesitaban más refuerzos, pero evidentemente tenemos un plantel corto, que se nota la ausencia de jugadores, pero también hay una poca perspectiva de futuro por parte de la dirigencia”.

“La venta de jugadores, las compras, parecieran seguir más criterios de mercado, de ganancia, que de lo futbolístico, de fortalecer al equipo. Además, creo que se confía demasiado en un estilo de juego defensivo, que espera o errores del rival o que algún pelotazo resulte, o chispazos de las figuras más estelares que tenemos”, agregó la diputada Schneider.

Cerró lanzando dardos en contra de la concesionaria que rige los destinos laicos: “falta mucho por hacer y la dirigencia ha estado muy ausente, no se escucha la voz de la y los hinchas organizados, y creo que evidentemente hay un problema que hace rato se arrastra por parte de Azul Azul, donde no se entiende si se pone más el acento en sus ganancias o en el amor por el club”, finalizó.

La U me tiene 😭 Ya es mucho ya, y la dirigencia del club callampín bombín. "No si no se necesitan refuerzos, esta todo perfecto" 🙄 Pensé que íbamos a volver a competencias internacionales, en fin, lloremos.

— Emilia Schneider (@emischneiderv) August 8, 2023