Este sábado, el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo disputó su último partido amistoso de pretemporada y sumó una nueva derrota por 1-0 ante la Real Sociedad en un duelo disputado en el Oracle Park, San Francisco.

El portero chileno fue al banco de suplentes y no sumó minutos en los “Béticos”, que cayeron por medio del solitario gol de Aihen Muñoz a los 69 minutos, sembrando dudas de cara al inicio de La Liga de España.

Tras el compromiso, el “Ingeniero” realizó un balance de la pretemporada de su equipo, donde disputó un total de seis amistosos con solo una victoria, un empate y cuatro derrotas. Todo con miras al choque liguero del próximo domingo ante Villarreal de Ben Brereton.

“Es el último partido amistoso. Siempre he dicho que en los partidos amistosos los resultados reflejan algo, pero no es lo más importante, porque los cambios y la formación no están hechos para ganar el partido, sino para tener minutos”, comentó el estratega chileno en rueda de prensa.

“En todo caso creo que la derrota fue un partido bastante disputado, parejo, donde ellos tuvieron al comienzo una oportunidad de gol que pegó en el poste, nosotros tuvimos otra en el segundo tiempo. El gol es producto de un doble fuera de juego”, agregó.

De todas formas, Pellegrini fue autocrítico con el juego del Real Betis. “Pero sin tocar el resultado, al equipo le faltó un poco más de creatividad. Faltó un poco más de intensidad. En el primer tiempo para evitar que un equipo técnicamente bueno como es la Real Sociedad tuviera tanta posesión de balón”, sentenció.