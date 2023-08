Rodrigo Echeverría piensa en La Roja tras su arribo a Huracán: “Salí a Argentina para ser una opción en la selección”

Rodrigo Echeverría fue oficializado en las últimas horas como refuerzo de Huracán de Argentina. El seleccionado nacional puso fin a su ciclo con Everton de Viña del Mar y manifestó su deseo de seguir en la órbita de La Roja de Eduardo Berizzo.

“Huracán es un equipo bastante grande en Argentina. Supe por mi representante del interés del club y luego me llamó el técnico. Me gustó mucho el desafío. La liga argentina tiene mucha competencia y roce”, comentó en diálogo con DSports.

En esa línea, el jugador de 28 años explicó: “Si hago las cosas bien espero que me llame Berizzo y poder aportar. Se vienen unas Clasificatorias muy importantes para Chile con dos fechas muy difíciles. Salí a Argentina para ser una opción y tener más chances de ser llamado a la selección”.

Además, abordó su partida del fútbol chileno. “Deje Everton con sentimientos encontrados. Estuve cinco años, no tengo dudas que seguirán peleando en la tabla, les deseo lo mejor. No tengo dudas que pueden ser campeones”, aseguró.

Finalmente, Rodrigo Echeverría recordó su paso por la U y no descartó la opción de volver a los azules en un futuro. “Si se da la posibilidad me gustaría tener mi revancha en Universidad de Chile, tengo la espina clavada. Soy hincha del club. Cuando estuve allá no tuve mi mejor rendimiento”, afirmó.