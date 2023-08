Gary Kagelmacher y el futuro de la UC: “Ponernos objetivos a largo plazo no es lo más coherente”

El defensa de la UC, Gary Kagelmacher, lamentó la derrota que sufrieron ante el Audax Italiano, resultado que los deja a siete puntos del líder del Campeonato Nacional 2023, Cobresal.

“Es una derrota dura, veníamos de meter 4 puntos de 6. No fue un buen partido nuestro. No se dio. Estamos dolidos, queríamos ganar con nuestra gente. El año está difícil. No hay tiempo para lamentarnos y tenemos que salir adelante todos juntos”, aseguró el charrúa, que reconoció problemas en los goles que recibieron en Santa Laura.

“Se encontraron con gol medio atípico el primer gol y después una pelota parada que no supimos defender bien y después se replegaron atrás, intentaron con las contras y nosotros no pudimos tampoco estar finos en el último pase”, apuntó Gary Kagelmacher, que no quiso proyectar a la UC en torno a la pelea por títulos en el resto del año.

“Tenemos que pesar partido a partido. Ponernos objetivos a largo plazo no es lo más coherente (…) Tenemos que mantenernos fuertes con el cuerpo técnico que llegó. Hay que tener confianza, estar juntos en los momentos difíciles”, remarcó Gary Kagelmacher.

En torno a los conflictos con el VAR, el central de los cruzados le bajó el perfil al tema. “Para mí el primero sobre Zampedri fue penal. Me pareció que lo toca, tuvo tiempo para decidir, pero no hay que enfocarse mucho en eso”, apuntó, a la vez que no cuestionó demasiado el que no llegaran refuerzos durante el mercado de fichajes.

“Somos los que somos acá a fin de año, somos nosotros de acá a fin de año lo que vamos a tener que poner el pecho en las balas, lo que tenemos que dar la cara y tratar de rendir a un mejor nivel. Eso es el objetivo, cuantos más estemos a disposición mejor para el cuerpo técnico”, concluyó en Santa Laura.