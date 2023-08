Gustavo Quinteros defiende la rotación de arqueros en Colo Colo: “Quiero que Cortés y De Paul estén motivados y en actividad”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, anticipó el encuentro del domingo ante Everton, juego para el cual Óscar Opazo está en duda por problemas físicos, cuestión que aclaró su técnico en conferencia de prensa.

“Hemos entrenado con él, se sintió bien y ahí veremos si podrá jugar en alta intensidad durante 90 minutos. Se recuperó de la molestia que tenía. Vamos a enfrentar a un gran rival, que viene sumando, ganando y jugando bien, asi que necesitaremos tener en el campo jugadores que puedan correr al 100% todo el juego”, planteó, menos optimista respecto al otro refuerzo del semestre, Pablo Parra.

“Venía de una pequeña molestia en el gemelo, no entrenó con normalidad. Tiene muchas ganas de jugar, pero hay que llevarlo de a poco, estuvo mucho tiempo parado”, enfatizó Gustavo Quinteros, quien defendió la rotación en la portería alba entre Brayan Cortés y Fernando de Paul.

“Cualquiera que ataje me da mucha seguridad. Brayan tuvo una gran actuación, De Paul también el partido anterior. Para mí no va a cambiar mi opinión, los dos están capacitados para jugar. La rotación no es fácil, quiero que los dos estén motivados y en actividad“, insistió el DT albo.

Gustavo Quinteros y el futuro de Colo Colo

El técnico del “Cacique” esbozó proyecciones para el próximo año, puntualmente en torno a las negociaciones de Blanco y Negro para renovar a Esteban Pavez y César Fuentes.

“No puedo darte una opinión ahora para el año que viene, mi contrato termina en diciembre. Fuentes y Pavez son fundamentales, en cualquier equipo que esté me gustaría tenerlos”, dijo, sin profundizar respecto a sus proyecciones en el club de cara a 2024.

“Es un tema que se va a hablar más adelante. Hoy por hoy, ni el club ni el cuerpo técnico está pensando en eso, sino en revalidar el título y darle mejor juego a este equipo”, concluyó en el estadio Monumental.