Leandro Fernández pide pista en la U de cara al juego con O’Higgins: “No podemos dejar pasar más puntos”

El delantero de la U de Chile, Leandro Fernández, afrontó la situación física que le ha impedido recuperar la titularidad en el cuadro universitario laico, donde anotó el descuento en la última derrota ante Magallanes.

“De a poco me voy sintiendo mejor. Uno siempre acepta lo que diga el entrenador (…) Me siento bien, con el correr de los entrenamientos me fui sintiendo cada vez mejor. Cuando me dijeron que podía jugar quería estar de entrada, pero tenía que esperar mi lugar. Me siento cada vez mejor, para lo que necesite”, planteó el argentino, quien remarcó la necesidad de dar batalla en la zona alta de la tabla al margen de haber caído en los últimos tres juegos del Campeonato Nacional 2023.

“En la U siempre tenemos que tratar de apuntar a estar lo más alto posible, venimos de algunos traspiés, pero vamos mejorando de a poquito partido a partido. Cuando queden tres a cuatro fechas veremos para qué estamos”, insistió Leandro Fernández, que apuntó a lo decisivo del juego del próximo lunes, ante O’Higgins.

“Venimos parecidos, debemos tratar de ser un equipo mejor que la semana pasada. No podemos dejar pasar más puntos si queremos pelear arriba (…) Estamos tranquilos, sabemos cómo trabajamos en la semana. No somos los mejores ni los peores. Hay que achicar la diferencia”, insistió el artillero.

Al margen, minimizó la falta de gol de sus compañeros en ataque, Nicolás Guerra y Cristian Palacios. “Son rachas, aspectos de equipo. Los delanteros finalizamos la jugada. Tenemos que salir a aprovechar las oportunidades. Si convertíamos alguna de las ocasiones del principio ante Magallanes todo hubiera sido distinto”, planteó, buscando ser optimista más allá de la mala racha que los ha llevado apenas a celebrar un gol en los últimos tres juegos.

“Hay impotencia porque las cosas no salen como uno las imagina, pero hay que seguir trabajando, redoblar esfuerzos y aprovechar las ocasiones (…) Somos un equipo mejor, hemos crecido mucho desde enero. Veo un equipo más competitivo, hay que aceptar lo que pasó y afinar detalle”, insistió en el Centro Deportivo Azul, anticipando el partido contra O’Higgins, donde Matías Zaldivia y Juan Pablo Gómez serán bajas por lesión en la U de Chile.