Josko Gvardiol fichará por el Manchester City y se convertirá en el defensa más caro de la historia

El Manchester City llegó a un acuerdo definitivo con el RB Leipzig por el fichaje de Josko Gvardiol.

El croata se transformará en el segundo fichaje más caro del cuadro inglés y el defensa de más alto valor en toda la historia.

Según Fabrizio Romano “el conjunto de Guardiola ha cerrado el traspaso en 90 millones de euros por Gvardiol, un valor que lo catapulta hasta la primera posición como el central más caro de la historia del fútbol”.

A sus 21 años, supera ya en precio a Harry Maguire (87 millones), Matthijs de Ligt (85,5 millones) y Virgil Van Dijk (84,6 millones). Tendrá un contrato de larga duración.

Gvardiol pasará reconocimiento médico este viernes para cerrar su vínculo con el elenco dirigido por Pep Guardiola.

Manchester City and Leipzig have just signed documents — Joško Gvardiol can be considered new City player! 🚨🔵🇭🇷

€90m final fixed fee — no add-ons.

Long term deal agreed already in June.

Joško will travel to Manchester tonight, medical on Friday.

Here we go, confirmed ✔️ pic.twitter.com/WF5CMuRTZm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023