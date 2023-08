Inter Miami clasificó a los octavos de final de la Leagues Cup 2023 tras derrotar por 3-1 a Orlando City en un polémico partido que tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien convirtió un doblete a favor del equipo dirigido por Gerardo Martino.

No obstante, Óscar Pareja, DT del Orlando City, manifestó su molestia tras el encuentro en conferencia de prensa y apuntó en contra del arbitraje, alegando que Messi debió ser expulsado durante el encuentro disputado en el DRV PNK Stadium.

“Hubo un par de jugadas que a lo mejor el aficionado raso no le pone atención. Había una doble amarilla también a Leo, no me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, comentó el estratega colombiano.

Además, Pareja se quejó del polémico penal que el árbitro cobró tras una evidente simulación de Josef Martínez. “Creo que fue muy frustrante lo que pasó en la jugada del penal. Realmente quiero hacer énfasis en eso porque son circunstancias del juego, que son controlables ahora porque tiene un VAR para ir a ver, pero ni siquiera pasó eso”, expresó.

“Creo que tenemos que ser claros. El partido fue disputado por dos equipos y se puede analizar tácticamente, lo que pudo pasar aquí y allá, pero tenemos que empezar con una realidad: el fallo del penal y otros fallos fueron ridículos. Y quiero decir que la atención que tuvimos aquí, con todo lo que está pasando, se transformó en un circo. Hoy fue un circo”, sentenció.