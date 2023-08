Gustavo Quinteros lamentó la expulsión de Jeyson Rojas: “Hubo muchos cobros que no se usó el mismo criterio”

Este miércoles por la noche, Colo Colo tuvo que sufrir en exceso para meterse en la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2023 derrotando por la cuenta mínima a Palestino en el estadio Monumental.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis y el primero llegó en palabras de Gustavo Quinteros: “después de la expulsión nos metimos un poco atrás, se transformó en un partido de ida y vuelta, conseguimos el gol y quisimos defender con más gente y no nos dio resultado, porque nos llegaron con dos o tres posibilidades”, dijo en conversación con TNT Sports.

Sobre la expulsión de Jeyson Rojas, el adiestrador aseguró que: “no lo ve, no tiene la intención de pegarle. Va a la pelota y le pega al jugador, el reglamento no lo sé, pero hubo muchos cobros que no se usó el mismo criterio, de empujones, faltas, pero ya está, ya pasó”, sostuvo.

“Hace un mes estamos jugando a nuestro mejor nivel, lo que pasa es que el rendimiento individual de cada jugador levanta al equipo, todos los que entran en el cambio juegan muy bien, estoy contento porque estamos teniendo alternativas”, complementó Gustavo Quinteros.

Cerró asegurando sobre la lucha por la portería que “es difícil para ellos y para mí también porque tengo que tomar la decisión, pero los dos merecen atajar, por lo que vamos a ver que tengan actividad todo el año”, finalizó.

De esta manera, ahora Colo Colo se concentrará en seguir su lucha en el Campeonato Nacional y este fin de semana visitará a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar. En Copa Chile, debe esperar al ganador de la llave entre Universidad Católica y precisamente los “ruleteros”.