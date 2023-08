Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se refirió a la inminente partida de Ousmane Dembélé, quien decidió marcharse del elenco español para arribar al Paris Saint-Germain de cara a la temporada 2023/24.

Tras la victoria por 1-0 ante AC Milan en un amistoso disputado en Estados Unidos, el estratega de 43 años confirmó la salida del delantero francés y tuvo duras palabras para el futbolista, explicando que se sintió “decepcionado” por su decisión.

“Lo de Dembelé es simple. Me vino con que tenía una propuesta del PSG. Que se quería marchar, que ha hablado con Luis ENrique, con Nasser y tiene una propuesta con la que no podemos competir”, explicó en rueda de prensa.

En esa línea, el DT de Barcelona agregó: “Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder. Intuyo que será algo personal. ¿Decepcionado? Sí. Lo importante es que ha sido claro. Le deseo suerte”.

“Estoy decepcionado. No podíamos competir con la propuesta del PSG. Intenté salvarlo, pero me dijo que ya había hablado con Nasser y con Luis Enrique y que no había marcha atrás. Es la ley del mercado. El que no quiera estar en el Barça, hay que dejarlo marchar”, aseguró.

Finalmente, Xavi apuntó a la necesidad de incorporar nuevos refuerzos ante la salida de Dembélé. “Hay que ser ambicioso y creo que nos tenemos que reforzar. Aunque se hubiera quedado. No es que mande un mensaje en sala de prensa a Mateu. Él lo sabe. Necesitamos reforzarnos para competir en Europa”, sentenció.