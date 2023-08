“Esto termina aquí”: Gianluigi Buffon concluye su histórica carrera y se retira del fútbol a sus 45 años

Uno de los mejores arqueros de la historia cuelga los guantes. A sus 45 años, Gianluigi Buffon anunció que se retira del fútbol tras concluir su última temporada con el Parma en la Serie B de Italia.

El portero italiano hizo oficial la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales en el cual repasa momentos importantes de su larga carrera. “Esto termina aquí. Tú me has dado todo. Te lo he dado todo. Ganamos juntos”, escribió en su publicación.

“Gigi” le puso fin a casi 28 años de trayectoria, en donde vistió las camisetas de solo tres clubes: Parma, Juventus y PSG. En su país también dejó una gran huella al convertirse en el futbolista con más presencias en la selección italiana, a la cual defendió en 5 Copas del Mundo entre 1998 y 2014.

Gianluigi Buffon se retira con 27 títulos obtenidos, entre los cuales destacan el Mundial de Alemania 2006, nueve campeonatos de Serie A y una Copa de la UEFA.