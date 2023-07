Nery Domínguez muestra amargura tras caer ante Magallanes: “Ellos con poco nos lastimaron; estamos muy dolidos”

Nery Domínguez, defensa de U. de Chile, mostró toda su amargura luego de caer 2-1 ante Magallanes este domingo, resultado que deja al cuadro azul con tres derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional 2023.

“Hicimos méritos para ganar el partido, tuvimos situaciones y generación de juego, lamentablemente no pudimos concretarlas. Ellos con poco nos lastimaron y no le pudimos encontrar la vuelta al partido, estamos muy dolidos”, reconoció el zaguero argentino en zona mixta.

Respecto a la dificultad que significó jugar en cancha sintética, el ex Racing mencionó que “es un piso al que no estamos acostumbrados, pero no es excusa, es igual para los dos equipos”.

“Tratamos de adaptarnos rápido, en líneas generales hicimos un buen partido y crecimos en comparación con los partidos anteriores”, agregó el futbolista de 33 años.

Por último, Nery Domínguez se refirió a las opciones que tiene U. de Chile para pelear el título. “Siempre hemos dicho que vamos partido a partido, más allá de la ubicación en la tabla, tenemos que ser cautos e inteligentes en lo que nos proponemos. No éramos los mejores y ahora no todo es malo, tenemos que levantar rápido. Esta derrota duele, pero hay que seguir mejorando”, concluyó.

La U se aleja del puntero

Con esta caída ante Magallanes, el elenco azul agudizó su mal momento, sumó su tercera derrota consecutiva y se estancó en la sexta posición de la clasificación con 29 puntos, a 7 de distancia del líder Cobresal.