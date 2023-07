Marcelo Díaz revela su deuda pendiente en la U: “Lo único que me faltó fue ganar la Copa Libertadores”

Marcelo Díaz, volante de Audax Italiano, recordó su exitoso paso en Universidad de Chile y reafirmó su deseo de volver a vestir la camiseta de los azules, aseguran que le quedó una deuda pendiente: ganar la Copa Libertadores.

“Lo único que me faltó con la U fue ganar la Copa Libertadores”, aseguró el experimentado jugador en diálogo con DSports. Luego afirmó donde le gustaría darle término a su carrera. “Me gustaría retirarme en Universidad de Chile o en Racing, con ellos tengo una muy buena relación. Es mi sueño”, aseguró.

“Siempre me preguntan si volvería a Universidad de Chile, no puedo dar el tema cerrado. No le puedo cerrar la puerta al amor de mi vida, pero eso no depende de mí”, agregó sobre un eventual retorno a los azules.

En relación a su ciclo en la U, también respaldó a Jorge Sampaoli de las críticas. “Mi visión y versión de Sampaoli es la misma, de un total agradecimiento. Hasta el día de hoy tenemos contacto. Es un técnico muy capaz, me sacó el mejor rendimiento que pude haber logrado”, explicó.

Finalmente, Marcelo Díaz lamentó la eliminación de Audax Italiano en la Copa Sudamericana a manos de Ñublense: “Con la Copa Sudamericana quedamos con sabor a poco. Lamentablemente, nos quedamos dos equipos chilenos y Ñublense fue justo ganador“, comentó.