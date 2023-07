Arturo Vidal y su salida de Flamengo: Mi nombre y mi forma de jugar, me decía mucho más

Con el paso de los días, Arturo Vidal poco a poco se acostumbra a su nueva vida en Curitiba. El hoy volante del Athletico Paranaense vive un presente tranquilo tras su traumática salida de Flamengo.

En conversación con AS Chile, el mediocampista comentó su arribo al Paranaense: “este cambio me hizo muy bien. Tengo muchas ganas de seguir logrando cosas”, partió diciendo.

“Acá la gente, como tú dices, me recibieron de una manera increíble. Saben de mi carrera, me siguieron mucho en todos los años en Europa, así que mucho agradecimiento. Ahora tengo que demostrarlo en la cancha no más y ayudar a ganar cosas importantes, porque este equipo se lo merece”, agregó.

El pasado fin de semana, Vidal se vio las caras ante Gary Medel por el Brasileirao: “somos hermanos fuera de la cancha, pero dentro cada uno defiende a su equipo con el corazón. Tuvimos algunos choques ahí, pero nada, queda todo dentro del campo”, dijo.

El volante aseguró que uno de los motivos que tuvo para llegar a Paranaense, fue para llegar con ritmo a las Clasificatorias: “era una de las razones, pero principalmente porque mi carrera, mi nombre, mi forma de jugar, me decía mucho más”, sostuvo.

“Necesitaba jugar y acá hablaron conmigo. Me sentí muy parecido a la forma de mi vida, con la forma en que ellos quieren mejorar, seguir ganando cosas y ser un equipo grande acá en Brasil”, argumentó el formado en Colo Colo.

Al finalizar, y como era de esperar, no quiso enfrentar a su ex DT en Flamengo, Jorge Sampaoli: “ese tema está cerrado, ya no quiero hablar más de ese tema”, finalizó Arturo Vidal.