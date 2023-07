“Es choque de canilla con canilla”: la explicación de Piero Maza al VAR para no expulsar a Diego Sánchez

Además de la polémica con Cristian Garay en la victoria de Everton ante Unión Española, otro de los problemas de la última fecha del Campeonato Nacional 2023 lo protagonizó Piero Maza en el juego de la UC contra Coquimbo Unido.

A través de sus redes sociales, Javier Castrilli, ex jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, cuestionó que no haya expulsado a Diego Sánchez por una plancha a Fernando Zampedri.

“Va muy fuerte el arquero. Es tiro libre directo. Hay que buscar otro ángulo. Es de intensidad media alta”, aseguró el VAR en la secuencia de quien estaba a cargo de la herramienta tecnológica, Francisco Gilabert, cuestión, que al rechequear, fue descartada.

“Es choque de canilla con canilla. Fue foul. Ese es el punto de contacto. Mantendré la amarilla”, remarcó Piero Maza en el video liberado por la ANFP.

La mano de Branco Ampuero

En otro chequeo del VAR, también llamaron a Piero Maza por una mano del central. “Golpea la pelota con la mano. Es antinatural”, remarcó Francisco Gilabert al momento de llamar al juez, lo que fue cuestionado respecto a cómo la marca a Rodrigo Holgado evitó la sanción.

“El jugador lo tiene agarrado de la cintura y, por eso, le pega en la mano, pero todo en contexto de fútbol. Lo quiere agarrar, no tocar la pelota”, argumentó el juez FIFA.