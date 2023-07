Con tres bajas: la formación de Colo Colo para visitar a Ñublense

Colo Colo emprendió este lunes el viaje a la Región del Ñuble para enfrentar este martes a Ñublense por el cierre de la fecha 18 del Campeonato Nacional 2023, con varias novedades en su convocatoria.

Además de no disponer de Maximiliano Falcón y Esteban Pavez, suspendidos para este compromiso, tampoco estará Carlos Palacios, que se ausentó de la práctica de esta jornada en el estadio Monumental, tras lo cual se trasladaron al sur del país. El ex Unión Española arrastra problemas físicas y en el cuerpo técnico albo optaron por no arriesgarlo.

Por decisión técnica, también quedó fuera Darío Lezcano. En cambio, quien sí entró por primera vez en la convocatoria es el último refuerzo albo, Pablo Parra, que podría debutar por el “Cacique”, dependiendo de lo que disponga Gustavo Quinteros.

La más probable formación de Colo Colo para enfrentar a Ñublense sería la siguiente: Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Ramiro González y Agustín Bouzat en defensa; Vicente Pizarro, César Fuentes y Leonardo Gil en mediocampo; dejando en delantera a Marcos Bolados, Damián Pizarro y Fabián Castillo (o Jordhy Thompson).