Comentarista se desploma en vivo y genera tremendo susto durante la transmisión del Real Madrid vs Milan

Susto y preocupación fue lo que generó este domingo el exportero inglés-trinitense Shaka Hislop, quien en su rol como comentarista de ESPN sufrió un problema de salud que lo llevó desplomarse en plena transmisión del partido amistoso entre Real Madrid y Milan.

El otrora arquero de la selección de Trinidad y Tobago se encontraba al borde de la cancha del Estadio Rose Bowl, en Estados Unidos, cuando de un momento a otro comenzó a tambalearse hasta que caer directo al piso. Incluso, durante la caída, golpeó su rostro con el hombro de su anfitrión, Dan Thomas.

El propio Thomas, asustado por la situación, comenzó a gritar el nombre de su compañero y pidió ayuda. Rápidamente, se aceraron trabajadores del canal y funcionarios del estadio para prestar ayudar, hasta que la señal en vivo fue cortada.

Horas después, Dan Thomas utilizó sus redes sociales para dar información sobre el estado de salud de su compañero. “Shaka Hislop está consciente. Los médicos lo están cuidando”, escribió el anfitrión de ESPN.

Shaka is conscious. The medics are looking after him.

— Dan Thomas (@DanThomasESPN) July 24, 2023