Olympique Marsella sigue sumando delanteros ante las dudas por la renovación de Alexis Sánchez

La teleserie de la continuidad de Alexis Sánchez continúa alargándose respecto de si jugará o no la temporada que ya se avecina en el Olympique Marsella, pero eso no ha sido impedimento para que el cuadro francés se mueva en el mercado de fichajes.

Al arribo de Pierre-Emerick Aubameyang se sumará en los próximos días otro atacante de origen africano: Ismaila Sarr. Según información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, ya hay acuerdo verbal con el senegalés.

De hecho, el delantero tendría todo acordado, a falta de los chequeos médicos, para firmar contrato por Olympique Marsella hasta junio de 2028, dejando el Watford, donde era compañero de otro chileno, Francisco Sierralta.

Ismaila Sarr to Olympique Marseille — here we go! Verbal agreement in place with Watford after contacts revealed yesterday 🔵✨

Sarr has immediately accepted OM as destination. Contract agreed until June 2028.

OM, waiting for final green light to book medical tests in 24/48h. pic.twitter.com/n2bkuxssOp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023