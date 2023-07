Jorge Sampaoli evitó el conflicto con Arturo Vidal: “Nunca hablo de lo que hablan los demás”

Jorge Sampaoli no entró en el juego. El entrenador argentino de Flamengo evitó entrar en la polémica de declaraciones cruzadas con Arturo Vidal.

El volante, luego de debutar en el Athletico Paranaense, pulverizó al “casildense” tras sacarlo de Flamengo: “me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado. Solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores“, dijo hace unos días.

Este sábado, el equipo más popular de Brasil no pasó del empate 1-1 ante la pesadilla de Colo Colo, América Mineiro, y tras el encuentro, tuvo palabras para las declaraciones del bicampeón de América con La Roja.

“Nunca hablo de lo que hablan los demás. Tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi equipo dé lo mejor. Si Arturo habla u otra persona habla de Arturo, mi percepción y forma de pensar sobre Arturo no va a cambiar nunca, soy una persona que no habla de lo que hablan los demás”, dijo.

Agregó Sampaoli que “mi trascendencia de cara al presente son cosas que son parte de esta actividad, hay que tomar decisiones, entonces sinceramente miro siempre para tratar que el equipo juegue como yo quisiera”, sostuvo el campeón de América 2015.

Al finalizar, tuvo palabras para la situación de Erick Pulgar: “se está recuperando, no sé cuándo va a volver. Es un jugador que vendía rindiendo mucho para nosotros y ahora no está a disposición, no sé si llegará a los próximos partidos”, finalizó el entrenador argentino.

En la vereda de al frente, podría haber choque de chilenos en el Brasileirao. Arturo Vidal debería ser titular este domingo en el Paranaense cuando tenga que visitar al Vasco da Gama de Gary Medel, aquello desde las 17:30 horas.