Antonia Canales da el salto en Europa: la portera chilena fue anunciada como refuerzo del Valencia CF

La portera chilena Antonia Canales fue anunciada como refuerzo del Valencia CF y dejará atrás su descenso con el Real Oviedo a la tercera división, para vivir su primera experiencia en la categoría de honor en España.

La arquera de La Roja anunció hace algunas semanas el fin de su vínculo con el elenco asturiano, donde arribó en enero del 2023 procedente desde Colo Colo, y ahora dará el salto a la máxima división del fútbol hispano.

“El Valencia CF Femenino y Antonia Canales unen sus caminos hasta el 30 de junio de 2025. La guardameta, nacida en Santiago (Chile), llega procedente del Real Oviedo”, anunció el club a través de redes sociales.

Por su parte, Canales manifestó su alegría tras fichar con el cuadro valenciano. “Estoy muy orgullosa de formar parte de esta gran institución. El Valencia CF es un club reconocido internacionalmente, es un honor para mí poder defender este escudo”, comentó.

“Cuando mi agente me comentó la posibilidad de venir, no lo pensé dos veces. Creo que es un muy buen proyecto, espero crecer y aportar al club. Tengo grandes expectativas, pero quiero ir paso a paso, con trabajo y esfuerzo, como he hecho durante toda mi carrera”, agregó la jugadora de 20 años.