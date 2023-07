Jorge Valdivia y la caída de Colo Colo en Sudamericana: “Está perdiendo con un equipo incompetente”

Colo Colo no lo pasa bien en Brasil. Tras un primer tiempo para el olvido, el “popular” perdía por 3-0 ante el América Mineiro, resultado que lo deja fuera de la siguiente fase de Copa Sudamericana, encuentro que fue analizado por Jorge Valdivia.

El comentarista de ADN Deportes criticó con dureza a su ex equipo: “no logró competir. Yo le había destacado y todos le habíamos destacado a Colo Colo el partido que le hizo a Deportivo Pereira”, partió diciendo en la transmisión.

“Compitió a pesar de no llevarse el resultado que lo posicionaba en la siguiente fase del torneo, pero compitió, destacamos eso, que hubo elementos individuales muy altos”, complementó el ‘Mago’.

Agregó que “hoy no vemos esa competencia, esa vergüenza deportiva que muchas veces uno tiene como jugador. Lamentablemente, Colo Colo está perdiendo con un equipo incompetente“, aseguró Jorge Valdivia.

Cerró sobre Gustavo Quinteros: “se cuida con decir que es ‘un equipo peligroso’ (América Mineiro), pero no, no somos nosotros lo que lo estamos diciendo, en Brasil también lo dicen, lo que están viendo no lo entienden, ver a un Colo Colo de esa manera“, finalizó.

Hasta el cierre de esta nota, Colo Colo pierde 1-3 en Belo Horizonte y está quedando fuera de los 8vos de final de la Copa Sudamericana.

Goles: 1-0; 5′ Matheusinho (AME) | 2-0; 21′ Gonzao Mastriani (AME) | 3-0; 25′ Matheusinho (AME) | 3-1; 63′ Jordhy Thompson (CC)