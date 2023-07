Fernando de Paul se olvida de la Sudamericana: “Enfrentaremos el Campeonato Nacional y la Copa Chile”

Por estas horas, Colo Colo es un verdadero infierno. Si bien venía de una leve remontada tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, el 5-1 que le propinó este martes América Mineiro por Copa Sudamericana, terminó de destruir todo. De ello, Fernando de Paul tuvo escuetas palabras.

El ex portero de la Universidad de Chile y Everton fue titular en Belo Horizonte y cualquiera diría que, tras recibir cinco goles, su presentación fue para el olvido. Pero lo cierto es que, de no ser por él, Colo Colo pudo recibir, como mínimo, tres o cuatro tantos más.

Tras el encuentro y claramente sin ningún ánimo de dar declaraciones, sostuvo brevemente a la transmisión oficial del encuentro que “estamos golpeados por la eliminación, pero ahora enfrentaremos el Campeonato Nacional y la Copa Chile“, sostuvo Fernando de Paul.

Declaraciones que van en la línea de Gustavo Quinteros, entrenador del equipo:”habrá que dar vuelta la página, sabemos que para esta clase de torneos no estamos preparados, hoy lo que sucedido me da vergüenza sinceramente y pelearemos con todo en el torneo nacional. Hay que reconocer que no estamos para esta clase de partidos internacionales”, dijo.

De esta manera, Colo Colo ahora se enfocará solo en los torneos domésticos a nivel nacional. Deberá enfrentar a Palestino en las semifinales de la Zona Centro Norte de la Copa Chile y darle caza a los punteros del Campeonato Nacional.

Ahí, este domingo 23 de julio, se verá las caras con Ñublense en Chillán por la jornada 18 del torneo, encuentro que está programado para las 15:00 horas en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.