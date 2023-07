Ariel Holan se abre a la opción de dejar la UC tras caer ante Curicó: “Lo analizaremos en la semana”

El entrenador de la UC, Ariel Holan, no escondió su molestia luego de sufrir una nueva derrota en el Campeonato Nacional 2023 tras perder 2-0 ante Curicó Unido en La Granja.

“No estoy abatido, pero si tengo mucha bronca. De ningún modo debimos perder el partido, una jugada puntual abrió un encuentro que era parejo. los goles de Curicó llegaron en un momento en que estábamos bien”, planteó el argentino en conferencia de prensa.

“No estábamos dando una demostración de fútbol, pero no era para caer como lo hicimos. Las cosas que no funcionaron las analizaré con el cuerpo técnico”, sostuvo un Ariel Holan que apenas ha sumado 2 triunfos en los últimos 10 partido oficiales con los cruzados.

Eso, sumado a la salida de Matías Dituro de la UC para jugar en Turquía, se suman a los factores por los cuales el DT se abrió a la opción de dejar el club. “Lo evaluaremos en la semana, es lo único que puedo decir”, atinó a decir en la Región del Maule, horas previas a lo que serán conversaciones con la directiva que podrían llevar a su partida de la banca del elenco precordillerano esta semana.