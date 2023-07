La autocrítica de Damián Pizarro tras marcar en el triunfo de Colo Colo: “Sigo trabajando la definición, me falta un poco de tranquilidad”

Damián Pizarro, delantero de Colo Colo, fue el autor de uno de los goles en el triunfo por 2-0 frente a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2023.

Tras el encuentro, el joven delantero de los albos valoró la victoria y manifestó su alegría por anotar su segundo tanto en el Cacique. “No es sacarme un peso. Sigo trabajando en lo mismo y ayudando al equipo. Es un resultado muy importante para nosotros y un paso más para lo que viene en el torneo”, comentó en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el atacante de 18 años agregó: “He mejorado mucho en las descargas y saber como leer el juego. Sigo trabajando la definición con los profes en la semana que siento que me falta un poco, un poco más de tranquilidad y listo”.

Además, detalló el trabajo que realiza junto al cuerpo técnico de Gustavo Quinteros. “Me quedo siempre con el profe Walter (Lemma) diez o quince minutos. Siempre a un costado o a los palos me dicen. Me colocan un defensor y empezamos ahí a rematar”, explicó.

Finalmente, Damián Pizarro destacó su presente en Colo Colo y anticipó los próximos desafíos del club. “Son momentos que no me esperaba la verdad y gracias a dios se me están dando estas oportunidades. Estamos mucho mejor. Vamos a seguir trabajando para sacar nuestro mejor nivel y seguir peleando por copas internacionales y el campeonato”, cerró.