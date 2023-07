Leandro Fernández y el momento de la U: “Estamos disfrutando, pero con los pies en la tierra”

Este viernes por la tarde comenzará la nueva fecha del Campeonato Nacional, jornada donde la Unión Española y la Universidad de Chile se robarán las miradas y para ello, Leandro Fernández será alternativa en el equipo de Mauricio Pellegrino.

El ariete argentino volvió a ver acción el pasado fin de semana en Talcahuano tras varias semanas de ausencia “Quiero estar lo más pronto posible (…) Si me preguntas a mí, estoy para 90 (minutos). Pero hay que ver cómo me voy sintiendo, aún no me ha tocado”, esgrimió en conversación con TNT Sports.

“Nico Guerra hace mucho sacrificio por el equipo. El finde lo felicité porque se tiró al piso, corrió, metió, tuvo el gol. En el partido con Católica también tuvo su revancha. El fútbol siempre da revancha”, agregó el ariete trasandino.

Precisamente sobre el momento de su equipo, Leandro Fernández fue claro. “Hoy estamos disfrutando, pero con los pies en la tierra, aún no ganamos nada”, dijo.

“Nos gustaría tener más la pelota. Con el correr de los partidos vamos a ir subiendo para someter nosotros al rival con pelota”, cerró el delantero argentino.

El partido donde Leandro Fernández podría jugar

El local necesita ganar para seguir en racha y meterse de lleno en la discusión por el Campeonato Nacional. Unión Española (24 pts) están en zona de clasificación para torneos internacionales 2024, pero aspiran a estar más arriba.

En la vereda de al frente, Universidad de Chile (29 pts) quiere seguir siendo puntero del torneo y para ello necesitan sumar los tres puntos. Los azules vienen de vencer a la UC en el Clásico Universitario y derrotar a Huachipato en Talcahuano.

El partido de Unión Española y la Universidad de Chile lo podrás seguir en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.

En TV, lo puedes ver en vivo en las pantallas de TNT Sports y Estadio TNT.